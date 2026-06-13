У Пулишича повреждение икроножной мышцы. Его заменили в перерыве матча с Парагваем, он отдал голевую передачу

Главный тренер Маурисио Почеттино после игры рассказал: «Он получил болезненный удар по икроножной мышце, в конце первого тайма ощутил спазм. Мы совсем не хотели рисковать, ему было трудно ходить. Но я надеюсь, что это не очень серьезно, что он будет готов к следующему матчу».