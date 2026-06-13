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У Пулишича повреждение икроножной мышцы. Его заменили в перерыве матча с Парагваем, он отдал голевую передачу

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич сделал ассист в первом тайме матча первого тура чемпионата мира-2026 с Парагваем, однако был заменен в перерыве при счете 3:0.

Главный тренер Маурисио Почеттино после игры рассказал: «Он получил болезненный удар по икроножной мышце, в конце первого тайма ощутил спазм. Мы совсем не хотели рисковать, ему было трудно ходить. Но я надеюсь, что это не очень серьезно, что он будет готов к следующему матчу».

Сборная США выиграла у Парагвая со счетом 4:1, следующий матч команда проведет против Австралии 19 июня.

В Фэнтези ЧМ-2026 на Спортсе«» Пулишич есть в составах у 4,57% менеджеров. Он принес 4 очка (+1 за выход на поле, +3 за ассист).

? Заменить Пулишича в своей команде / Собрать команду в Фэнтези ЧМ на Спортсе«».