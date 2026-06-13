Бразилия — Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 01:00

Матч пройдет в Ист-Ратерфорде на «Метлайф Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 01:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
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Статистика ЧМ-2026.
Сборная Бразилии сыграет с Марокко в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Ист-Ратерфорде на «Метлайф Стэдиум».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 01:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.