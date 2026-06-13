«Спартаку» сделали предложение по Барко, «Краснодар» нашел нового форварда. Трансферные слухи дня

Что в России
«Акрон» подписал нападающего
Тольяттинский клуб объявил о покупке сербского форварда Слободана Тедича. По данным «Чемпионата», Тедич обошелся «Акрону» в один миллион евро. Контракт с 26-летним футболистом подписан на четыре года, он будет выступать под девятым номером.
«Тедич — рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение — это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро», — приводит слова спортивного директора «Акрона» Алексея Буртового пресс-служба тольяттинцев.
В минувшем сезоне Слободан отметился 13 голами и пятью ассистами в 39 матчах во всех турнирах за сербские «Чукарички». С января 2020-го по январь 2024-го Тедич принадлежал «Манчестер Сити», но все время находился в арендах — поиграл в Эредивизи и третьем дивизионе Англии. Также он выступал за молодежные сборные Сербии разных возрастов.
«Спартаку» сделали предложение по Барко
По информации журналиста Матиаса Мартинеса и De La Cuna Al Infierno, аргентинский «Индепендьенте» предложил 1,3 миллиона евро за половину прав на атакующего полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко. Как сообщают источники, аргентинцы ожидают, что предложение будет отклонено, но при этом они получат данные о финансовых запросах «Спартака».
27-летний Барко выступает за москвичей с лета 2024 года. За два года в клубе он провел 73 матча во всех турнирах, в которых набрал 22+18 по системе «гол+пас». Ранее Эсекьель уже выступал за «Индепендьенте»: провел несколько лет в системе клуба, а за основную команду отбегал 57 игр.
«Краснодар» начал переговоры по трансферу нападающего
Журналист Лукас Коллар сообщил о начале переговоров между «Краснодаром» и окружением нападающего «Интернасьонала» Хоана Карбонеро. Как отмечает источник, официального предложения бразильцам российский клуб пока не делал.
26-летний колумбиец выступает за «Интернасьонал» с января 2025-го. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче во всех турнирах и отметился четырьмя голами и пятью ассистами. Карбонеро в основном выступает на позиции левого вингера. На его счету два матча и два гола за сборную Колумбии.
«Акрон» продал полузащитника
Также «Акрон» объявил еще об одном трансфере: полузащитник Ифет Джаковац перешел в сербскую «Войводину» за 800 тысяч евро. Отмечается, что футболист сам попросил о трансфере.
«Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу “Акрону” и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от “Войводины” и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции. Благодарим Ифета за профессиональную работу и желаем успехов в карьере», — прокомментировал генеральный директор тольяттинцев Константин Клюшев.
28-летний полузащитник выступал за «Акрон» с января 2025 года. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 32 матчах во всех турнирах и отметился пятью голевыми передачами.
Что в Европе и мире
Левандовски уедет в МЛС
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о вероятном переходе Роберта Левандовски в МЛС. По данным источника, 37-летний поляк вместе с агентом Пини Захави отправился в США на переговоры с «Чикаго Файр». Команда желает подписать форварда и предлагает ему на выбор контракт на два или три года.
В минувшем сезоне Роберт набрал 19+4 в 46 играх за «Барселону». Форвард выступал за каталонцев с лета 2022 года, этим летом у него истекает контракт с клубом.
«Бавария» готовит рекордный трансфер
По сведениям немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы нацелились на левого защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. Как отмечает источник, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, а сумма трансфера может составить 55 миллионов евро — это станет рекордной ценой для немецких защитников.
В прошедшем сезоне 22-летний защитник отыграл 42 матча во всех соревнованиях, в которых набрал 4+6. В октябре он дебютировал за сборную Германии и попал в ее состав на чемпионате мира.