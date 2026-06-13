«Спартаку» сделали предложение по Барко, «Краснодар» нашел нового форварда. Трансферные слухи дня

«Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу “Акрону” и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от “Войводины” и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции. Благодарим Ифета за профессиональную работу и желаем успехов в карьере», — прокомментировал генеральный директор тольяттинцев Константин Клюшев.