Ди Каприо, Питт, Круз, Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Бекхэм, Абдул-Джаббар посетили матч США — Парагвай на ЧМ-2026

Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе переиграла сборную Парагвая со счетом 4:1.
На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр.
Актриса Аня Тейлор-Джой была на трибунах в футболке сборной Аргентины.
Из спортивных знаменитостей игру посетили, в частности, Дэвид Бекхэм и Карим Абдул-Джаббар.
70 492 зрителя посетили матч США и Парагвая на ЧМ-2026. Это максимальная вместимость «Соу-Фай Стэдиум».