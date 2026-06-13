Почеттино о 4:1 с Парагваем: «Первый тайм США был потрясающим. Трудно найти команду, которая могла бы так играть»

"Я очень горжусь. Игроки и штаб заслуживают огромной похвалы за эту игру. Самое важное — это игра и эмоции. Знаем, что это только начало, не более. Это всего лишь один матч. Теперь мы должны быть разумны и продолжать двигаться в этом направлении.