Почеттино о 4:1 с Парагваем: «Первый тайм США был потрясающим. Трудно найти команду, которая могла бы так играть»

"Я очень горжусь. Игроки и штаб заслуживают огромной похвалы за эту игру. Самое важное — это игра и эмоции. Знаем, что это только начало, не более. Это всего лишь один матч. Теперь мы должны быть разумны и продолжать двигаться в этом направлении.
Мы так счастливы, потому что первый матч всегда очень сложен, ведь мы принимаем чемпионат мира, но мы справились с ожиданиями и давлением. Первые 45 минут были потрясающими, трудно найти команду, которая могла бы так играть. Я очень счастлив и очень горд", — сказал Почеттино.