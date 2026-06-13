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Кэти Перри выступила с 10-летним Тиусом Лукой перед матчем США — Парагвай. Она смотрела игру в компании экс-премьер-министра Канады Трюдо

Кэти Перри выступила на церемонии открытия в преддверии матча первого тура ЧМ-2026 между командами США и Парагвая (4:1).

Исполнительница появилась на сцене вместе с 10-летним норвежским певцом Тиусом Лукой.

Дуэт исполнил песню «Wonder». Лука спел первые и последние строки песни. В конце песни Перри подняла Луку на руки.

Перри рассказала, что Лука записал свою часть песни в 2021 году, когда ему было пять лет.

«Я услышала его вокал в 2023 году и вдохновилась написать куплеты для “Wonder”, которые я включила в свой шестой альбом. Тиусу сейчас 10 лет, и он прилетел в Лос-Анджелес из Норвегии, чтобы спеть эту песню со мной», — сообщила Перри.

На трибунах «Соу-Фай Стэдиум» Перри находилась вместе с бойфрендом, бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Добавим, что перед матчем также выступили Future, Tyla, Lisa из Blackpink, Anitta и Rema.

Фото: скриншоты трансляции.

Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Аня Тейлор-Джой, Бекхэм, Абдул-Джаббар и другие звезды посетили матч США — Парагвай на ЧМ-2026.