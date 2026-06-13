Кэти Перри выступила с 10-летним Тиусом Лукой перед матчем США — Парагвай. Она смотрела игру в компании экс-премьер-министра Канады Трюдо

«Я услышала его вокал в 2023 году и вдохновилась написать куплеты для “Wonder”, которые я включила в свой шестой альбом. Тиусу сейчас 10 лет, и он прилетел в Лос-Анджелес из Норвегии, чтобы спеть эту песню со мной», — сообщила Перри.