Кэти Перри выступила с 10-летним Тиусом Лукой перед матчем США — Парагвай. Она смотрела игру в компании экс-премьер-министра Канады Трюдо

Исполнительница появилась на сцене вместе с 10-летним норвежским певцом Тиусом Лукой.
Дуэт исполнил песню «Wonder». Лука спел первые и последние строки песни. В конце песни Перри подняла Луку на руки.
Перри рассказала, что Лука записал свою часть песни в 2021 году, когда ему было пять лет.
«Я услышала его вокал в 2023 году и вдохновилась написать куплеты для “Wonder”, которые я включила в свой шестой альбом. Тиусу сейчас 10 лет, и он прилетел в Лос-Анджелес из Норвегии, чтобы спеть эту песню со мной», — сообщила Перри.
На трибунах «Соу-Фай Стэдиум» Перри находилась вместе с бойфрендом, бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Добавим, что перед матчем также выступили Future, Tyla, Lisa из Blackpink, Anitta и Rema.
Фото: скриншоты трансляции.
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Аня Тейлор-Джой, Бекхэм, Абдул-Джаббар и другие звезды посетили матч США — Парагвай на ЧМ-2026.