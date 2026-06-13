Министр иммиграции Канады о Парти: «Проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны»

Полузащитнику «Вильярреала» было отказано во въезде в Канаду. Ожидается, что бывший хавбек Арсенала не сыграет в первом матче ЧМ-2026 за команду Ганы против Панамы.
"Канада гордится тем, что является принимающей страной чемпионата мира по футболу, и работает над тем, чтобы обеспечить успешное проведение мероприятия, сохраняя при этом безопасность канадцев.
Канада последовательно заявляет, что проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны.
Каждый человек, желающий въехать в Канаду, рассматривается индивидуально, на основе имеющихся фактов и применимого законодательства", — говорится в заявлении Лены Диаб.
Канада не пустила Парти из Ганы из-за дела об изнасилованиях. Что известно.