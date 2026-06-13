ФИФА о свободных местах на стадионах ЧМ-2026: «Данные отражают количество отсканированных билетов. В Гвадалахаре некоторые стояли в фойе»

Организация отреагировала на публикации в зарубежной прессе на фоне матча Южной Кореи и Чехии (2:1) в Гвадалахаре.
На стадионе были заметны пустые места, хотя официальная посещаемость игры составила 44 985 зрителей.
"Официальные данные о посещаемости отражают количество отсканированных билетов и зрителей, присутствующих в пределах территории стадиона, а не визуальные оценки заполняемости мест в любой данный момент во время матча.
ФИФА тесно сотрудничает с руководителями стадионов и командами по продаже билетов, чтобы чтобы все опубликованные данные основывались на проверенных операционных сведениях.
Обратите внимание, что во время матча в Гвадалахаре некоторых обладателей билетов можно было увидеть стоящими в фойе, а не остающимися на своих местах на протяжении всего матча", — говорится в заявлении ФИФА.