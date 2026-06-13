Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.21
П2
1.21
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.80
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
5.91
X
4.33
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.83
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

ФИФА о свободных местах на стадионах ЧМ-2026: «Данные отражают количество отсканированных билетов. В Гвадалахаре некоторые стояли в фойе»

ФИФА прокомментировала ситуацию с заполняемостью стадионов ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Организация отреагировала на публикации в зарубежной прессе на фоне матча Южной Кореи и Чехии (2:1) в Гвадалахаре.

На стадионе были заметны пустые места, хотя официальная посещаемость игры составила 44 985 зрителей.

"Официальные данные о посещаемости отражают количество отсканированных билетов и зрителей, присутствующих в пределах территории стадиона, а не визуальные оценки заполняемости мест в любой данный момент во время матча.

ФИФА тесно сотрудничает с руководителями стадионов и командами по продаже билетов, чтобы чтобы все опубликованные данные основывались на проверенных операционных сведениях.

Обратите внимание, что во время матча в Гвадалахаре некоторых обладателей билетов можно было увидеть стоящими в фойе, а не остающимися на своих местах на протяжении всего матча", — говорится в заявлении ФИФА.