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Винисиус о ЧМ-2026: «Самый важный момент в карьере. Физически нахожусь на уровне, о котором мечтал. Я могу изменить историю для Бразилии»

Вингер сборной Бразилии Винисиус назвал ЧМ-2026 самым важным моментом в карьере.

Источник: Спортс‘’

"Это самый особенный и важный момент в моей карьере. Физически нахожусь на том уровне, о котором я всегда мечтал. В этом сезоне у меня не было травм. Я очень хорошо подготовился к этому моменту.

Игра при Карло Анчелотти дает мне огромное внутреннее спокойствие. Он дает мне много свободы и уверенности, чтобы делать все, что я уже делал за сборную и за «Реал».

Осталось восемь игр. Я могу изменить историю для нашей страны и для игроков.

Я говорю не только о голах и голевых передачах, а о хорошей игре и о том, чтобы вселить в команду необходимую уверенность.

Не имеет значения, сколько голов я забью. Важно то, чего мы добьемся", — сказал Винисиус на пресс-конференции перед первым матчем турнира против сборной Марокко.