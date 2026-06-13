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«Иностранцам непросто играть в России — очень много перелетов, долгие сборы». Натхо об уходе из ЦСКА в 2018-м

Бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, почему покинул армейский клуб.

— Разговоры о вашем уходе из ЦСКА тянулись достаточно долго перед тем, как это случилось. Как вы тогда приняли решение уйти?

— Покинул ЦСКА в 2018-м, потому что действительно считал, что мое время в России подошло к концу. У меня было предложение продлить контракт на два года, но я поговорил с клубом, выразил уважение и объяснил, что хочу перемен.

Иностранцам непросто играть в России — очень много перелетов, и я не мог проводить достаточное количество времени с семьей. Зимой и вовсе очень долгие сборы в другой стране. Когда мои дети выросли, они больше не могли пропускать школу — у меня не было возможности брать их с собой в Испанию зимой.

К тому же чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. И поэтому ушел. Я провел великолепное время в ЦСКА, получал удовольствие. И по-настоящему полюбил этот клуб, ведь он всегда уважал меня. Если бы это была другая страна, возможно, мог бы играть за клуб больше 10 лет. Но перелеты в России… Это было слишком для меня, — сказал Натхо.