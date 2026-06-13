«Иностранцам непросто играть в России — очень много перелетов, долгие сборы». Натхо об уходе из ЦСКА в 2018-м

К тому же чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. И поэтому ушел. Я провел великолепное время в ЦСКА, получал удовольствие. И по-настоящему полюбил этот клуб, ведь он всегда уважал меня. Если бы это была другая страна, возможно, мог бы играть за клуб больше 10 лет. Но перелеты в России… Это было слишком для меня, — сказал Натхо.