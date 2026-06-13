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Ибрагимович толкнул IShowSpeed и выгнал из студии, когда стример заявил, что Роналду возьмет ЧМ. До этого он кричал «Криштиану лучше» фанатам, пришедшим в форме Месси

Златан Ибрагимович толкнул блогера IShowSpeed.

Источник: Спортс‘’

Бывший нападающий сборной Швеции спросил у стримера в студии Fox Sports во время матча США — Парагвай (4:1), кто выиграет ЧМ-2026. Американец ответил: «Португалия — Роналду выиграет ЧМ».

После недолгого молчания Златан отобрал микрофон у IShowSpeed, оттолкнул его и выгнал из студии. Уходя, стример произнес: «Вот увидите, он выиграет, я обещаю. Сиу, детка».

До матча США и Парагвая американец кричал «Роналду лучше» в спины зрителям, пришедшим в футболках с фамилией Месси.

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