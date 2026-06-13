Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.47
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.60
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.85
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Президент «Урала» Иванов: «Хотел бы видеть Дзюбу в команде, дай бог, мы созвонимся. Он большой лидер, всем все доказал»

Президент «Урала» Григорий Иванов хотел бы видеть Артема Дзюбу в команде.

Источник: Спортс‘’

«Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Больше скажу: у нас некоторые члены попечительского совета уже давно говорят: “Надо брать Дзюбу!” Но ни разу не получалось с ним договориться.

Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Дзюба — большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами. Отмечу, что в любом случае решения по трансферам принимаются совместно с тренерским штабом — без их согласия ничего не получится.

Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным. Дай бог, мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно", — заявил Иванов.

В прошлом сезоне РПЛ Дзюба выступал за «Акрон». Сейчас форвард находится без клуба.