Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.44
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.63
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Глушаков рассказал, что отдал предпочтение команде супруги в Суперкубке России

В составе ЦСКА выступает супруга бывшего футболиста Ксения Коваленко.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков отдал предпочтение ЦСКА в матче за женский Суперкубок России, поскольку считает эту команду более родной для себя. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что футболистки московского «Спартака» со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА в матче за Суперкубок России. В составе ЦСКА выступает супруга Глушакова Ксения Коваленко.

«Смотрел отрывками игру, поехать не смог. Думаю, что там, где играет супруга, клуб роднее, я всех там знаю. И дети выросли в женской команде, всех девчонок и руководство клуба знаю. А “Спартак” существует всего лишь два года, молодая команда. Отдавал предпочтение команде супруги», — сказал Глушаков.