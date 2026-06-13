Глушаков рассказал, что отдал предпочтение команде супруги в Суперкубке России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков отдал предпочтение ЦСКА в матче за женский Суперкубок России, поскольку считает эту команду более родной для себя. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что футболистки московского «Спартака» со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА в матче за Суперкубок России. В составе ЦСКА выступает супруга Глушакова Ксения Коваленко.
«Смотрел отрывками игру, поехать не смог. Думаю, что там, где играет супруга, клуб роднее, я всех там знаю. И дети выросли в женской команде, всех девчонок и руководство клуба знаю. А “Спартак” существует всего лишь два года, молодая команда. Отдавал предпочтение команде супруги», — сказал Глушаков.