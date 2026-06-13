Глушаков рассказал, что отдал предпочтение команде супруги в Суперкубке России

«Смотрел отрывками игру, поехать не смог. Думаю, что там, где играет супруга, клуб роднее, я всех там знаю. И дети выросли в женской команде, всех девчонок и руководство клуба знаю. А “Спартак” существует всего лишь два года, молодая команда. Отдавал предпочтение команде супруги», — сказал Глушаков.