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Дёмин о выборе Месси или Роналду: «Это как вопрос: Леброн или Джордан? Я выбираю трудолюбие, работу»

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин рассказал, что планирует посетить чемпионат мира в США, а также ответил, кого бы он выбрал — Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

— Чемпионат мира — событие для всех, даже если человек не очень следит за футболом, как я. Соккер, думаю, третьестепенная история в США. Американский футбол и баскетбол — основная история.

Думаю посетить хотя бы один матч. Это может случиться. Я, видимо, никогда не был на футболе. Хотел бы посмотреть на кого‑то из легенд: Франция, Англия, Испания, Месси, Роналду.

— Месси или Роналду?

— Я на обеих сторонах. Это все равно что ответить на вопрос: Леброн или Майкл Джордан?

— Роналду — усердие и трудолюбие, Месси — это талант. Что выбираешь?

— Трудолюбие, работу, — сказал Дёмин.

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