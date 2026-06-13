Дёмин о выборе Месси или Роналду: «Это как вопрос: Леброн или Джордан? Я выбираю трудолюбие, работу»

— Чемпионат мира — событие для всех, даже если человек не очень следит за футболом, как я. Соккер, думаю, третьестепенная история в США. Американский футбол и баскетбол — основная история.
Думаю посетить хотя бы один матч. Это может случиться. Я, видимо, никогда не был на футболе. Хотел бы посмотреть на кого‑то из легенд: Франция, Англия, Испания, Месси, Роналду.
— Месси или Роналду?
— Я на обеих сторонах. Это все равно что ответить на вопрос: Леброн или Майкл Джордан?
— Роналду — усердие и трудолюбие, Месси — это талант. Что выбираешь?
— Трудолюбие, работу, — сказал Дёмин.
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