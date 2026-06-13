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Итальянский депутат про шутку Инфантино о пропуске сборной ЧМ: «Напомните ему, что он не болельщик у бара, а президент ФИФА. Эту должность он занимает в том числе благодаря FIGC»

Итальянский депутат Гаэтано Амато раскритиковал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о сборной страны.

Источник: Спортс‘’

Ранее Инфантино шутливо высказался о сборной Италии, которая не вышла на ЧМ-2026: «ФИФА обсуждала проведение ЧМ с 64 командами — возможно, тогда бы они отобрались. Мы могли бы дойти до 208 сборных…».

"Джанни Инфантино нравится шутить по поводу того, что Италия не квалифицировалась на чемпионат мира? Напомните ему, что он говорит не как болельщик за стойкой бара, а как президент ФИФА. Должность, которую он занимает в том числе благодаря поддержке итальянской федерации и которая должна обязывать его к сдержанности, уважению и соблюдению институциональной этики.

Нам самим стыдно от упадка нашей сборной и того кризиса, в котором находится итальянский футбол. И нам не нужны его дешевые шуточки, чтобы это осознать. Насмехаться над Италией — проявление редкой мелочности, особенно со стороны человека, который должен представлять весь мировой футбол, включая Италию.

Провалы сборной Италии — это серьезно. Но выходки президента ФИФА еще серьезнее", — сказал Амато.