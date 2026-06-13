Итальянский депутат про шутку Инфантино о пропуске сборной ЧМ: «Напомните ему, что он не болельщик у бара, а президент ФИФА. Эту должность он занимает в том числе благодаря FIGC»

"Джанни Инфантино нравится шутить по поводу того, что Италия не квалифицировалась на чемпионат мира? Напомните ему, что он говорит не как болельщик за стойкой бара, а как президент ФИФА. Должность, которую он занимает в том числе благодаря поддержке итальянской федерации и которая должна обязывать его к сдержанности, уважению и соблюдению институциональной этики.