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Клопп о ФИФА и паузах во время матчей ЧМ-2026: «Для кого этот турнир — для болельщиков или рекламодателей? Раньше футбол был главным, теперь он рискует стать фоном для рекламы»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал введение пауз во время матчей для питья воды футболистами, так как, по его мнению, это является лишь прикрытием для размещения дополнительной рекламы.

Источник: Спортс‘’

Клопп заявил, что паузы превращаются в «золотую клетку для спонсоров», хотя ФИФА преподносила это нововведение «как щит для благополучия игроков».

"Футбол взят в заложники руководителями, которые сидят в офисах с кондиционерами. Когда я увидел, как игроки стоят на поле во время паузы, а телевизионные тайм-ауты диктуют ритм матча, я не мог не спросить себя: для кого вообще проводится чемпионат мира? Для болельщиков? Для игроков? Или для рекламодателей?

Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посреди русла, чтобы там появилась реклама. Это опасно для духа игры. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует стать фоном для рекламного шоу", — сказал Клопп в эфире ZDF.