Клопп о ФИФА и паузах во время матчей ЧМ-2026: «Для кого этот турнир — для болельщиков или рекламодателей? Раньше футбол был главным, теперь он рискует стать фоном для рекламы»

"Футбол взят в заложники руководителями, которые сидят в офисах с кондиционерами. Когда я увидел, как игроки стоят на поле во время паузы, а телевизионные тайм-ауты диктуют ритм матча, я не мог не спросить себя: для кого вообще проводится чемпионат мира? Для болельщиков? Для игроков? Или для рекламодателей?