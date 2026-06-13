Маккели мог ошибиться, переписав желтую с Рима на Альмирона после ВАР в матче Парагвая с США. В правилах нет указания на возможность отменить карточку за фол и наказать другого игрока за симуляцию

В матче 1-го тура ЧМ-2026 хавбек сборной Парагвая Мигель Альмирон пытался на скорости уйти от Тима Рима, защитник пошел в подкат, но не задел соперника. Маккели посчитал, что Рим сфолил, и вынес американцу предупреждение, однако после вмешательства ВАР желтая была переписана на Альмирона — за симуляцию.