Маккели мог ошибиться, переписав желтую с Рима на Альмирона после ВАР в матче Парагвая с США. В правилах нет указания на возможность отменить карточку за фол и наказать другого игрока за симуляцию

В матче 1-го тура ЧМ-2026 хавбек сборной Парагвая Мигель Альмирон пытался на скорости уйти от Тима Рима, защитник пошел в подкат, но не задел соперника. Маккели посчитал, что Рим сфолил, и вынес американцу предупреждение, однако после вмешательства ВАР желтая была переписана на Альмирона — за симуляцию.
Как пишет BBC, правило «ошибочной идентификации» может применяться только в конкретном случае, когда судья, согласно формулировке IFAB, «явно наказал не того игрока», то есть если фол совершил игрок № 5, а карточку по ошибке получил игрок № 6.
При этом само нарушение не может быть пересмотрено. В тексте правила нет указания на возможность отменить карточку, показанную одному игроку, и наказать его соперника за симуляцию.
Источники, осведомленные о ситуации, сообщили, что решение Маккели было ошибочным, даже если многим оно показалось справедливым.