Бекхэм о кино: «Я снимался у Гая Ричи. Это происходило так: за бокалом вина он мог сказать: “Хочешь быть в моем фильме?” Предложений из Голливуда не было»

— У вас внешность и харизма кинозвезды. Почему вы не снимаетесь в кино чаще?
— Предложений из Голливуда у меня никогда особо не было. Честно говоря, предпочитаю заниматься своим делом. Я пару раз снимался в фильмах Гай Ричи, но это скорее было развлечением. Все происходило довольно просто: мы могли выпить по бокалу вина, и он говорил: «Хочешь сняться в моем фильме?» Вот так это и случалось.
Последние 25 лет я участвую в рекламных кампаниях разных брендов и проектов — там тоже требуется определенная актерская работа. Но Голливуд? Не уверен, что я уже дорос до этого уровня, — сказал Бекхэм.
Том Круз о звезде Бекхэма на «Аллее славы»: «Это голливудская история. Дэвид повлиял на весь футбол и заслужил как никто другой».