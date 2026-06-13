Бекхэм о кино: «Я снимался у Гая Ричи. Это происходило так: за бокалом вина он мог сказать: “Хочешь быть в моем фильме?” Предложений из Голливуда не было»

— Предложений из Голливуда у меня никогда особо не было. Честно говоря, предпочитаю заниматься своим делом. Я пару раз снимался в фильмах Гай Ричи, но это скорее было развлечением. Все происходило довольно просто: мы могли выпить по бокалу вина, и он говорил: «Хочешь сняться в моем фильме?» Вот так это и случалось.