Все команды группы B сыграли вничью в 1-м туре ЧМ: Швейцария — с Катаром (1:1), Канада — с Боснией и Герцеговиной (1:1)

Их соперники по группе B Канада и Босния и Герцеговина также сыграли вничью (1:1) и заработали по одному баллу.
Таким образом, после 1-го тура у всех команд в квартете равное количество очков.
Сборная Швейцарии не смогла удержать победу над командой Катара, пропустив на 95-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:1).
Их соперники по группе B Канада и Босния и Герцеговина также сыграли вничью (1:1) и заработали по одному баллу.
Таким образом, после 1-го тура у всех команд в квартете равное количество очков.