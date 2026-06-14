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Эмболо — третий после Дзюбы и Хамеса игрок, забивший первые три гола на ЧМ сборным из трех разных конфедераций. Швейцарец забил Камеруну, Сербии и Катару

Нападающий сборной Швейцарии Бреэль Эмболо стал третьим игроком в истории, который забил свои первые три гола на чемпионатах мира командам из трех разных конфедераций.

Источник: Спортс‘’

Игрок, представляющий «Ренн», отличился в игре с Катаром в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1). Это его третий мяч в рамках чемпионатов мира. Он также забивал Камеруну и Сербии.

Свои первые три гола на ЧМ сборным из разных конфедераций также забивали Хамес Родригес из Колумбии (Кот-д’Ивуару, Греции и Японии) и Артем Дзюба из России (Саудовской Аравии, Египту и Испании).

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