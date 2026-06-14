Радимов о Дугласе в старте Бразилии против Марокко на ЧМ: «Успех для всей РПЛ, не только “Зенита”

«Это успех не только “Зенита”, но и всей РПЛ. Я не думал, что Дуглас выйдет в старте. Ожидал, что у него мало шансов появиться с первых минут.
Раньше такое было сложно представить. К этому нечего добавить", — сказал Владислав Радимов.
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что Дуглас Сантос вышел в стартовом составе Бразилии на матч с Марокко (0:0, первый тайм) на чемпионате мира-2026.
«Это успех не только “Зенита”, но и всей РПЛ. Я не думал, что Дуглас выйдет в старте. Ожидал, что у него мало шансов появиться с первых минут.
Раньше такое было сложно представить. К этому нечего добавить", — сказал Владислав Радимов.