Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Бразилия
1
:
Марокко
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.76
П2
4.76
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.63
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
07:00
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Германия
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
57.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Нидерланды
:
Япония
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.60
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Катар
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Радимов о Дугласе в старте Бразилии против Марокко на ЧМ: «Успех для всей РПЛ, не только “Зенита”

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что Дуглас Сантос вышел в стартовом составе Бразилии на матч с Марокко (0:0, первый тайм) на чемпионате мира-2026.

Источник: Спортс‘’

«Это успех не только “Зенита”, но и всей РПЛ. Я не думал, что Дуглас выйдет в старте. Ожидал, что у него мало шансов появиться с первых минут.

Раньше такое было сложно представить. К этому нечего добавить", — сказал Владислав Радимов.