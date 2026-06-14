Рангник не возглавил «Милан» из-за нерешительности клуба: «Я дал понять, что хочу ясности до начала ЧМ — для себя, для команды, для Австрии. Это было обозначено с самого начала&raqu

«Контакты состоялись три недели назад, после чего прошли переговоры. С самого начала я совершенно ясно дал понять, что хочу определенности до начала чемпионата мира — для себя, для команды, для страны, для Австрийского футбольного союза и для своих игроков. Это было четко обозначено с самого начала», — сказал Рангник.