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Рангник не возглавил «Милан» из-за нерешительности клуба: «Я дал понять, что хочу ясности до начала ЧМ — для себя, для команды, для Австрии. Это было обозначено с самого начала&raqu

Ральф Рангник высказался о переговорах с «Миланом» по поводу назначения главным тренером.

Источник: Спортс‘’

«Контакты состоялись три недели назад, после чего прошли переговоры. С самого начала я совершенно ясно дал понять, что хочу определенности до начала чемпионата мира — для себя, для команды, для страны, для Австрийского футбольного союза и для своих игроков. Это было четко обозначено с самого начала», — сказал Рангник.

По его словам, со стороны «Милана» такой определенности по-прежнему не было.

Вчера Австрийский футбольный союз объявил о продлении контракта Рангника со сборной Австрии до 2028 года.