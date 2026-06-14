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Якин про 1:1 с Катаром: «Швейцария контролировала игру. Но в концовке нам не хватило футбольного интеллекта»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о ничьей с Катаром (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

"Это крайне болезненно. Мы не получили должного вознаграждения за все усилия, которые приложили. Нам не хватило эффективности в завершающей стадии атак.

Таков футбол: если не забиваешь ты, забивают тебе. Соперник хорошо оборонялся. А когда ведешь всего в один мяч, при счете 1:0, противник продолжает верить в успех.

Они поймали нас в самый неподходящий момент, когда мы уже не могли отреагировать. На самом деле мы держали игру под контролем, но в концовке нам не хватило немного футбольного интеллекта", — сказал Якин.