Якин про 1:1 с Катаром: «Швейцария контролировала игру. Но в концовке нам не хватило футбольного интеллекта»

"Это крайне болезненно. Мы не получили должного вознаграждения за все усилия, которые приложили. Нам не хватило эффективности в завершающей стадии атак.
Таков футбол: если не забиваешь ты, забивают тебе. Соперник хорошо оборонялся. А когда ведешь всего в один мяч, при счете 1:0, противник продолжает верить в успех.
Они поймали нас в самый неподходящий момент, когда мы уже не могли отреагировать. На самом деле мы держали игру под контролем, но в концовке нам не хватило немного футбольного интеллекта", — сказал Якин.