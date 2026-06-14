Футболистка «Спартака» Федорова: «Верю, что мужская команда станет чемпионом в следующем сезоне»

— Это наша команда. Мы всегда за них рады. Надеюсь, у них все будет хорошо в следующем сезоне и они выиграют у всех. Мы верим в нашу команду: бывают взлеты и падения, но наши ребята все смогут. Верю, что они станут чемпионами в следующем сезоне.