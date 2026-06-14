Футболистка «Спартака» Федорова: «Верю, что мужская команда станет чемпионом в следующем сезоне»

— Как оцените результаты сезона мужской команды?
— Это наша команда. Мы всегда за них рады. Надеюсь, у них все будет хорошо в следующем сезоне и они выиграют у всех. Мы верим в нашу команду: бывают взлеты и падения, но наши ребята все смогут. Верю, что они станут чемпионами в следующем сезоне.
— Кого бы выделили из ребят?
— Барко и Литвинова. У нас хорошая команда! Они выделяются своим стилем игры, мне очень нравится, как они выглядят на поле. Я всю жизнь смотрю на атакующих игроков, они классные.
— Чего не хватает «Спартаку», чтобы снова стать той великой командой, которая выигрывает трофеи каждый год?
— Стабильности. Бывает, ребята показывают очень хорошую игру, и ты думаешь: сейчас мы всех вынесем! А потом — провал… К следующему сезону ребята подготовятся, и все будет круто. Верим в команду! — сказала Федорова.