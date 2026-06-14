У Винисиуса 10 голов в 50 матчах за Бразилию. Вингер забил Марокко на ЧМ

Вингер, представляющий «Реал», сравнял счет в игре 1-го тура ЧМ-2026 против Марокко (1:1, второй тайм).
На счету Винисиуса 3 мяча в товарищеских матчах, 3 — в квалификациях, 2 — на Кубке Америки и 2 — на чемпионатах мира.
Винисиус забил 10-й гол за сборную Бразилии — в 50-м матче.
Вингер, представляющий «Реал», сравнял счет в игре 1-го тура ЧМ-2026 против Марокко (1:1, второй тайм).
На счету Винисиуса 3 мяча в товарищеских матчах, 3 — в квалификациях, 2 — на Кубке Америки и 2 — на чемпионатах мира.