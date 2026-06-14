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Погба посетил матч Бразилии и Марокко на ЧМ-2026. Он появился в стриме блогера IShowSpeed

Поль Погба посетил матч между Бразилией и Марокко на ЧМ-2026 (1:1, второй тайм).

Источник: Спортс‘’

Полузащитник «Монако» появился в вип-ложе стадиона перед началом игры и попал в стрим блогера IShowSpeed — Погба поздоровался с американцем и недолго поболтал с ним.

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