Погба посетил матч Бразилии и Марокко на ЧМ-2026. Он появился в стриме блогера IShowSpeed

Полузащитник «Монако» появился в вип-ложе стадиона перед началом игры и попал в стрим блогера IShowSpeed — Погба поздоровался с американцем и недолго поболтал с ним.
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Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.Читать дальше