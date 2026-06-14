Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.72
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
07:00
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Германия
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
57.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Нидерланды
:
Япония
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.60
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Катар
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Изидор, Мактоминей, Робертсон — в старте Гаити и Шотландии на матч ЧМ-2026

Объявлен стартовый состав сборных Гаити и Шотландии на матч 1-го тура ЧМ-2026.

Сборная Гаити:

Вратарь: Жони Пласид («Бастия»).

Защитники: Рикардо Аде («ЛДУ Кито»), Карлен Аркю («Анже»), Мартен Эксперьенс («Нанси»), Ханнес Делькруа («Лугано»).

Полузащитники: Данле Жан-Жак («Филадельфия»), Жан-Рикнер Белльгард («Вулверхэмптон»), Рубен Провиденс («Алмере Сити»).

Нападающие: Францди Пьерро («Ризеспор»), Луисиус Дидсон («Даллас»), Вильзон Изидор («Сандерленд»).

Сборная Шотландии:

Вратарь: Ангус Ганн («Ноттингем Форест»).

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Итиффак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Льюис Фергюсон («Болонья»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Бен Доук («Борнмут»).

Нападающие: Че Адамс («Торино»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»).

Игра начнется в 04:00 по московскому времени.