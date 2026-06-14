Изидор, Мактоминей, Робертсон — в старте Гаити и Шотландии на матч ЧМ-2026

Сборная Гаити:
Вратарь: Жони Пласид («Бастия»).
Защитники: Рикардо Аде («ЛДУ Кито»), Карлен Аркю («Анже»), Мартен Эксперьенс («Нанси»), Ханнес Делькруа («Лугано»).
Полузащитники: Данле Жан-Жак («Филадельфия»), Жан-Рикнер Белльгард («Вулверхэмптон»), Рубен Провиденс («Алмере Сити»).
Нападающие: Францди Пьерро («Ризеспор»), Луисиус Дидсон («Даллас»), Вильзон Изидор («Сандерленд»).
Сборная Шотландии:
Вратарь: Ангус Ганн («Ноттингем Форест»).
Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Итиффак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Льюис Фергюсон («Болонья»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Бен Доук («Борнмут»).
Нападающие: Че Адамс («Торино»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»).
Игра начнется в 04:00 по московскому времени.