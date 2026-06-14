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Йозеф Блаттер: «Страна-хозяйка ЧМ должна гарантировать безопасность и беспрепятственный въезд всех официальных лиц. Случай с сомалийским судьей противоречит одному из этих обязательств»

Бывший президент ФИФА Йозеф Балттер снова высказался по поводу запрета на въезд в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был судить матчи ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Страна-хозяйка чемпионата мира обязана гарантировать соблюдение двух фундаментальных принципов: безопасность на территории страны и беспрепятственный въезд всех квалифицировавшихся сборных, официальных лиц и арбитров.

Случай с сомалийским судьей Омаром Артаном противоречит одному из этих обязательств. ФИФА никогда не должна идти на компромисс в вопросах универсальности футбола", — написал Блаттер.

Сотрудник Белого дома о запрете арбитру из Сомали на въезд в США: «Он общался с плохими людьми о действиях на территории страны. Трамп не позволит использовать турнир как прикрытие».

Блаттер об отказе арбитру из Сомали во въезде в США: «Невероятно и абсурдно. ЧМ не должен проводиться в стране, которая отказывает в визах официальным представителям ФИФА».