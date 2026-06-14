Йозеф Блаттер: «Страна-хозяйка ЧМ должна гарантировать безопасность и беспрепятственный въезд всех официальных лиц. Случай с сомалийским судьей противоречит одному из этих обязательств»

"Страна-хозяйка чемпионата мира обязана гарантировать соблюдение двух фундаментальных принципов: безопасность на территории страны и беспрепятственный въезд всех квалифицировавшихся сборных, официальных лиц и арбитров.
Случай с сомалийским судьей Омаром Артаном противоречит одному из этих обязательств. ФИФА никогда не должна идти на компромисс в вопросах универсальности футбола", — написал Блаттер.
Сотрудник Белого дома о запрете арбитру из Сомали на въезд в США: «Он общался с плохими людьми о действиях на территории страны. Трамп не позволит использовать турнир как прикрытие».
Блаттер об отказе арбитру из Сомали во въезде в США: «Невероятно и абсурдно. ЧМ не должен проводиться в стране, которая отказывает в визах официальным представителям ФИФА».