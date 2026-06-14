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Гаити
:
Шотландия
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X
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X
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23:00
Нидерланды
:
Япония
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П1
2.00
X
3.60
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Катар
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2

Результаты группы C на чемпионате мира по футболу 2026

В группе С на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные Бразилии, Марокко, Шотландии и Гаити.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы C.

Первый тур.

Бразилия — Марокко — 1:1.

14 июня, 04:00. Гаити — Шотландия.

Второй тур.

20 июня. 01:00. Шотландия — Марокко. Бостон20 июня. 03:30. Бразилия — Гаити. Филадельфия.

Третий тур.

25 июня. 01:00. Марокко — Гаити. Атланта25 июня. 01:00. Шотландия — Бразилия. Майами.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы C.

Бразилия — 1 очко.

Марокко — 1 очко.

Шотландия — 0 очков.

Гаити — 0 очков.