Результаты группы C на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы C.
Первый тур.
Бразилия — Марокко — 1:1.
14 июня, 04:00. Гаити — Шотландия.
Второй тур.
20 июня. 01:00. Шотландия — Марокко. Бостон20 июня. 03:30. Бразилия — Гаити. Филадельфия.
Третий тур.
25 июня. 01:00. Марокко — Гаити. Атланта25 июня. 01:00. Шотландия — Бразилия. Майами.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы C.
Бразилия — 1 очко.
Марокко — 1 очко.
Шотландия — 0 очков.
Гаити — 0 очков.