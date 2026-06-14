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Бразилия стартовала с ничьей на двух из трех последних ЧМ. До этого потери очков в первом туре не было с 1978-го

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко в первом туре группового этапа ЧМ-2026 (1:1).

Источник: Спортс‘’

Второй из трех последних чемпионатов мира Бразилия начинает с ничейного результата. В 2018 году была ничья со Швейцарией (1:1).

До этого команда не теряла очков в первом матче турнира с 1978-года, когда была ничья со Швецией (1:1).