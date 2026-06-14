Винисиус после 1:1 с Марокко: «На прошлом ЧМ я был намного моложе, сейчас у меня больше опыта, но и больше ответственности. Следующий матч Бразилия обязана выиграть»

"Подготовка к игре меняется после того, как мы пропускаем гол уже в самом начале матча. Но, думаю, нам удалось быстро адаптироваться после этого, улучшить игру в обороне. Рафинья сменил фланг, мы стали лучше растягивать игру и больше контролировать мяч. Но стартовый матч на турнире всегда получается очень сложным. Марокко играет очень хорошо, и давление первого матча всегда ощущается именно так.