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Винисиус после 1:1 с Марокко: «На прошлом ЧМ я был намного моложе, сейчас у меня больше опыта, но и больше ответственности. Следующий матч Бразилия обязана выиграть»

Вингер сборной Бразилии Винисиус высказался о ничьей с Марокко (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Подготовка к игре меняется после того, как мы пропускаем гол уже в самом начале матча. Но, думаю, нам удалось быстро адаптироваться после этого, улучшить игру в обороне. Рафинья сменил фланг, мы стали лучше растягивать игру и больше контролировать мяч. Но стартовый матч на турнире всегда получается очень сложным. Марокко играет очень хорошо, и давление первого матча всегда ощущается именно так.

На предыдущем чемпионате я был намного моложе. Сейчас у меня больше опыта, но и больше ответственности. Думаю, я готов ко всему, что ждет меня на этом турнире. Поля здесь отличаются, очень жарко, и нам нужно адаптироваться, потому что все происходит очень быстро.

Мистер (Карло Анчелотти — Спортс«“) попросил нас дольше контролировать мяч, чаще переводить его с одного фланга на другой. Думаю, нам удалось это сделать, но мы не смогли создать больше голевых моментов, потому что Марокко очень хорошо оборонялся. Таков этот турнир — нужно постоянно адаптироваться и становиться лучше.

Теперь нам необходимо проанализировать этот матч. Конечно, в нашей игре были положительные моменты, но мы должны продолжать прогрессировать, потому что впереди уже следующая встреча. И ее мы обязаны выигрывать любой ценой", — сказал Винисиус, забивший гол и ставший лучшим игроком матча.

Следующий матч бразильцы проведут против Гаити 20 июня.