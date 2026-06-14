Анчелотти об 1:1 с Марокко: «Бразилия плохо начала игру, команда была напряжена, теряла мячи, проигрывала единоборства. Но ЧМ не выигрывается в 1-м матче, я доволен результатом»

"Считаю, мы плохо начали матч. Команда была немного напряжена, мы теряли много мячей и проигрывали много единоборств. Первый тайм получился неудачным. Во втором тайме мы прибавили. Это был сложный матч, потому что Марокко — очень хорошая команда.
Да, думаю, определенное волнение присутствовало. В первом тайме они легко выходили из-под нашего прессинга и проводили опасные контратаки. Мы могли лучше контролировать игру. Но я доволен результатом. Конечно, хотелось начать турнир лучше, но такое бывает, потому что Марокко — сильный соперник. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.
Матч, особенно первый тайм, был очень сложным. Команда нервничала, теряла мячи, не хватало баланса на поле. Во втором тайме мы сыграли намного лучше. В следующем матче команда станет сильнее. В первой половине у нас были проблемы: слишком много потерь мяча. Мы должны улучшить этот аспект игры.
Мы не можем терять уверенность. В первом матче чемпионата мира может произойти все что угодно. Невозможно быть идеальными уже в стартовой игре турнира. Результат нельзя назвать плохим, но мы должны прибавлять.
Чемпионат мира не выигрывается в первом матче. Команда боролась до самой последней минуты. Я очень хорошо понимаю, над чем нам нужно работать. То, что хорошо получалось в двух товарищеских матчах, в первом тайме сегодняшней игры не сработало. Мы должны продолжать работу, чтобы команда стала более сбалансированной и агрессивной в атаке".
О том, может ли этот результат повлиять на уверенность команды.
«Абсолютно нет. Нужно понимать, что дебютный матч турнира по многим причинам может сложиться не так, как хотелось бы. Но мы должны двигаться дальше и хорошо подготовиться к следующей игре. Наша цель — выйти из группы и становиться сильнее по ходу турнира», — сказал Анчелотти.