Анчелотти об 1:1 с Марокко: «Бразилия плохо начала игру, команда была напряжена, теряла мячи, проигрывала единоборства. Но ЧМ не выигрывается в 1-м матче, я доволен результатом»

Чемпионат мира не выигрывается в первом матче. Команда боролась до самой последней минуты. Я очень хорошо понимаю, над чем нам нужно работать. То, что хорошо получалось в двух товарищеских матчах, в первом тайме сегодняшней игры не сработало. Мы должны продолжать работу, чтобы команда стала более сбалансированной и агрессивной в атаке".