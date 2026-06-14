80 663 зрителя пришли на матч Бразилии с Марокко, вместимость «Метлайф Стэдиум» — 82 500

Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Обычная вместимость арены составляет около 82 500 мест.
На этом стадионе пройдут несколько матчей в рамках чемпионата мира, включая финал турнира 19 июля.
В общей сложности 80 663 зрителя посетили матч между сборными Бразилии и Марокко (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Обычная вместимость арены составляет около 82 500 мест.
На этом стадионе пройдут несколько матчей в рамках чемпионата мира, включая финал турнира 19 июля.