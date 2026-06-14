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Макгинн об 1:0 с Гаити: «Безумие, не лучший мой гол, но кого это волнует? Шотландии нужно было обязательно победить, такого не видело целое поколение наших фанатов»

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн высказался о победе над Гаити (1:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Макгинн забил единственный гол на 28-й минуте благодаря рикошету от игрока Гаити Жана-Рикнера Белльгарда.

"Это безумие. Это был не лучший мой гол, но кого это волнует? Гаити, кстати, неплохая команда. Нам пришлось много работать, чтобы победить.

Могли ли мы сыграть немного лучше? Да. Но это был матч, в котором нужно было обязательно победить, и мы победили.

Целое поколение болельщиков такого не видело. Надеюсь, завтра, когда дети проснутся, они будут сиять от гордости. Это закладывает основу для пятничного матча [против Марокко]", — сказал Макгинн.