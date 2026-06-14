Винисиус после 1:1 с Марокко: «Трава быстро высыхает на жаре, игра становится вялой. Это мешает Бразилии, но мы адаптируемся и добьемся больших побед»

"Постоянно стоит жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится очень вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создает нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим перемещать мяч с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре.