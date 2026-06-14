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Винисиус после 1:1 с Марокко: «Трава быстро высыхает на жаре, игра становится вялой. Это мешает Бразилии, но мы адаптируемся и добьемся больших побед»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил условия на матче с Марокко.

Источник: Спортс‘’

Бразильцы сыграли вничью с марокканцами (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

"Постоянно стоит жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится очень вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создает нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим перемещать мяч с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре.

Но нам придется адаптироваться, потому что я верю, что так будет на протяжении всего соревнования, где у всех будут одинаковые поля. Поэтому мы будем совершенствоваться, будем развиваться и добьемся больших побед", — заявил Винисиус.

Винисиус после 1:1 с Марокко: «На прошлом ЧМ я был намного моложе, сейчас у меня больше опыта, но и больше ответственности. Следующий матч Бразилия обязана выиграть».