4 из 10 представителей Ирана оспорили невыдачу виз в США для участия в ЧМ. Апелляцию президента Иранской федерации Таджа отклонили

Из 15 членов иранской делегации, которым первоначально было отказано в визах в США, 10 подали новые заявки после прибытия в Мексику. Как стало известно, четыре из этих апелляций были удовлетворены. Визы в том числе были выданы члену технического штаба команды, работающему аналитиком, и двум сотрудникам международного отдела федерации.