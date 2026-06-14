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4 из 10 представителей Ирана оспорили невыдачу виз в США для участия в ЧМ. Апелляцию президента Иранской федерации Таджа отклонили

Четыре члена иранской делегации на чемпионате мира добились успеха в апелляциях против отказа в выдаче виз в США.

Источник: Спортс‘’

Однако 11 членам делегации не будет разрешено въехать в страну на матчи своей команды.

На прошлой неделе Иран обвинил США в отказе в выдаче виз «важным» членам тренерского штаба национальной сборной. Ранее иранская команда перенесла свою базу ЧМ в Мексику из-за опасений, связанных с военным конфликтом страны с США.

Из 15 членов иранской делегации, которым первоначально было отказано в визах в США, 10 подали новые заявки после прибытия в Мексику. Как стало известно, четыре из этих апелляций были удовлетворены. Визы в том числе были выданы члену технического штаба команды, работающему аналитиком, и двум сотрудникам международного отдела федерации.

Остальным шести заявителям снова было отказано. В их число входят президент Иранской футбольной федерации (FFIRI) Мехди Тадж, один из вице-президентов федерации, два администратора команд, отвечающие за повседневную деятельность, сотрудник по связям со СМИ и сотрудник службы безопасности.

Отмечается, что второй сотрудник по связям со СМИ решил не подавать повторную заявку на визу после первоначального отказа.