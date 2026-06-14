«Спартак» нацелился на экс-футболиста «Зенита», Дзюбу хотят видеть в Первой лиге. Трансферы и слухи дня

Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Дзюба — большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами. Отмечу, что в любом случае решения по трансферам принимаются совместно с тренерским штабом — без их согласия ничего не получится.