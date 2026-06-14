«Спартак» нацелился на экс-футболиста «Зенита», Дзюбу хотят видеть в Первой лиге. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Спартак» может арендовать Малкома у «Аль-Хиляля»
«Спартак» может подписать нападающего «Аль-Хиляля» Малкома. Об этом сообщает журналист Al Bilal Daily Салех Омар. Красно-белые хотят подписать 29-летнего бразильца на правах аренды с правом выкупа.
С 2019 по 2023 год Малком выступал за «Зенит». Всего за сине-бело-голубых бразилец провел 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.
Соглашение футболиста с «Аль-Хилялем» рассчитано до 2027 года.
Дзюбу хотят видеть в Первой лиге
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, хотел бы он видеть нападающего Артема Дзюбу в команде.
На данный момент Дзюба является свободным агентом. В прошедшем сезоне 37-летний форвард в составе «Акрона» принял участие в 28 матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
«Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Больше скажу: у нас некоторые члены попечительского совета уже давно говорят: “Надо брать Дзюбу!” Но ни разу не получалось с ним договориться.
Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Дзюба — большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами. Отмечу, что в любом случае решения по трансферам принимаются совместно с тренерским штабом — без их согласия ничего не получится.
Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным. Дай бог, мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно«, — приводит слова Иванова “РБ Спорт”.
Что в Европе и мире
Яя Туре стал главным тренером сильнейшего клуба Словакии
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» ЯяТуре назначен главным тренером словацкого «Слована». 43-летний ивуариец подписал трехлетний контракт с клубом из Братиславы.
Туре ранее работал в академии «Тоттенхэма», был ассистентом главного тренера в «Олимпике», «Ахмате» и «Стандарде», а также входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии.
Самый титулованный клуб Словакии станет первым местом работы Туре в качестве главного тренера.
Аморим согласился возглавить «Милан»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» РубенАморим может возглавить «Милан». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Стороны ведут переговоры о возможном назначении. Португальскому специалисту предложили контракт до 2029 года с зарплатой в размере 4 миллиона евро в год.
Аморим дал согласие на назначение. Теперь он ждет окончательного решения руководства «Милана».
Манчини покинул «Аль-Садд» ради назначения в сборную Италии
Роберто Манчини покинул пост главного тренера «Аль-Садда». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, специалист подал в отставку. Тренер вернется в сборную Италии.
Ранее появилась информация, что контракт с 61-летним Манчини будет рассчитан до 2030 года. Зарплата составит 2 миллиона евро в год.
Арбелоа близок к назначению в «Фулхэм»
Бывший главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа близок к назначению в «Фулхэм» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Marca Маттео Моретто.
Переговоры между представителями испанского специалиста Оскаром Риботом, Луисом Алонсо и «дачниками» продвигаются быстро. Осталось уладить только некоторые детали. Стороны уверены, что в ближайшие дни удастся достичь соглашения.
Напомним, Арбелоа официально покинул «Реал» 9 июня.
«Реал» изучает возможность подписания Дембеле
Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле. Об этом сообщает TRT Spor.
29-летний француз стал целью «Королевского клуба» из-за трудностей в подписании нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Отмечается, что потенциальная покупка француза будет сложной.
В случае продажи Дембеле «ПСЖ» хотел бы подписать нападающего «Баварии» Майкла Олисе.
С 2017 по 2023 год Дембеле выступал за «Барселону».