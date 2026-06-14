Заир-Эмери о сборной: «Дешам сделал меня левым защитником на тренировке. Я сказал ему, что готов играть даже в воротах. Быть с Францией на ЧМ — привилегия и удовольствие»

На последней тренировке тренер поставил меня на позицию левого защитника. Он подошел ко мне и спросил, не возражаю ли я. Я ответил: «Честно говоря, никаких проблем нет. Если вы хотите поставить меня в ворота, пока я играю, я с удовольствием это сделаю».