Заир-Эмери о сборной: «Дешам сделал меня левым защитником на тренировке. Я сказал ему, что готов играть даже в воротах. Быть с Францией на ЧМ — привилегия и удовольствие»

"Когда у тебя есть возможность играть на нескольких позициях, это всегда лучше для тренера и для команды. Независимо от позиции, мне это нравится, я получаю удовольствие от каждой тренировки, каждого матча.
На последней тренировке тренер поставил меня на позицию левого защитника. Он подошел ко мне и спросил, не возражаю ли я. Я ответил: «Честно говоря, никаких проблем нет. Если вы хотите поставить меня в ворота, пока я играю, я с удовольствием это сделаю».
Всегда неприятно не играть. Каждый игрок надеется получить игровое время, но у нас очень сильная конкуренция с очень хорошими полузащитниками. Я набираюсь опыта, прежде всего, это привилегия и удовольствие быть здесь«, — сказал 20-летний игрок “ПСЖ”.