Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Германия
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
60.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Нидерланды
:
Япония
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.60
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
15.06
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.52
X
2.90
П2
2.62
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гаити
0
:
Шотландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

Данни о ЧМ: «Я верю в победу Португалии. Роналду поможет сборной — это его последний шанс выиграть, он отдаст все силы за страну»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни заявил, что верит в победу Португалии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мои ожидания от чемпионата мира-2026 — победа Португалии. Конечно, на мундиале много потрясающих команд, которые будут бороться за ту же цель: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия. Но я верю в победу Португалии.

У нас потрясающие игроки, хороший тренер. В этом году у Португалии есть все шансы.

Криштиану готов отдать все силы за Португалию. Он знает, что это его последний шанс выиграть чемпионат мира, поэтому сделает все, чтобы показать великолепную игру. Уверен, Роналду поможет сборной Португалии выиграть ЧМ-2026", — сказал Данни.