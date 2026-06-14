Данни о ЧМ: «Я верю в победу Португалии. Роналду поможет сборной — это его последний шанс выиграть, он отдаст все силы за страну»

"Мои ожидания от чемпионата мира-2026 — победа Португалии. Конечно, на мундиале много потрясающих команд, которые будут бороться за ту же цель: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия. Но я верю в победу Португалии.
У нас потрясающие игроки, хороший тренер. В этом году у Португалии есть все шансы.
Криштиану готов отдать все силы за Португалию. Он знает, что это его последний шанс выиграть чемпионат мира, поэтому сделает все, чтобы показать великолепную игру. Уверен, Роналду поможет сборной Португалии выиграть ЧМ-2026", — сказал Данни.