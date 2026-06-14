Джози Алтидор: «США выиграют ЧМ. Месси и Роналду на закате карьеры, это выравнивает шансы для всех»

"США выиграют чемпионат мира. Если вы в это не верите — уходите (улыбается). Есть много причин, почему я так говорю. Место проведения турнира, футбольный ландшафт в целом.
Долгое время нужно было пройти через пиковых Месси и Роналду. А если глянуть на футбол сейчас, его устройство в контексте топ-игроков, какого-то инопланетянина сейчас нет, верно?
Месси и Роналду на закате карьеры. Это выравнивает шансы для всех, потому что убирает внеземной элемент вроде Месси, Азара, Роналду и остальных", — сказал Алтидор.