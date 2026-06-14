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Неймар встретился с Томом Брэди и Трэвисом Скоттом на матче Бразилия — Марокко и поприветствовал их. Игру также посетили мэр Нью-Йорка Мамдани и губернатор штата Кэти Хокул

Полузащитник сборной Бразилии Неймар, не попавший в заявку на матч чемпионата мира против Марокко (1:1), встретился на игре с рэпером Трэвисом Скоттом и с экс-квотербеком Национальной футбольной лиги (НФЛ) Томом Брэди, который пришел на игру с дочкой.

Источник: Спортс‘’

Фото: твиттер ESPN.

Матч также посетили мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вместе с губернатором штата Кэти Хокул.

Ранее Мамдани спрогнозировал победу сборной Марокко на чемпионате мира.

Фото: твиттер ESPN.