Неймар встретился с Томом Брэди и Трэвисом Скоттом на матче Бразилия — Марокко и поприветствовал их. Игру также посетили мэр Нью-Йорка Мамдани и губернатор штата Кэти Хокул

Полузащитник сборной Бразилии Неймар, не попавший в заявку на матч чемпионата мира против Марокко (1:1), встретился на игре с рэпером Трэвисом Скоттом и с экс-квотербеком Национальной футбольной лиги (НФЛ) Томом Брэди, который пришел на игру с дочкой.