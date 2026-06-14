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Мюллер о составе Германии на матч с Кюрасао: «Любой, кому не нравится трио Мусиалы, Виртца и Сане, никогда не смотрел и не играл в футбол»

Бывший игрок «Баварии» и Томас Мюллер заявил, что не понимает критику стартового состава сборной Германии на матч с Кюрасао.

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

Перед началом игры Мюллер, работающий экспертом на ТВ во время чемпионата мира, ответил на вопрос репортера Томаса Вагнера о стартовом составе сборной Германии.

— Что я думаю о составе? Мне не очень нравится этот вопрос.

— Почему?

— Потому что любой, кому не нравится это трио (Мусиала, Виртц и Сане — Спортс«“), очевидно, никогда не смотрел эту игру и не играл в нее.

— Но [состав] мог быть лучше.

— Конечно, стоит посмотреть на них на поле, и, естественно, каждая игра требует разных деталей. И в каждой игре те или иные игроки проявляют себя по-разному. Так что меня вполне устраивает состав. Возможно, в перерыве или после игры мы будем говорить: «О, этот игрок мог бы принести нам больше пользы», — а мог и не принести. Но в этом вся прелесть футбола — мы не знаем заранее. Я совершенно доволен, — сказал Мюллер.