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Нойер о голе Кюрасао при 7:1: «Несчастный случай, был рикошет, а расстояние слишком маленькое, чтобы среагировать. Германия хорошо сыграла, мы не прекращали искать голы»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о победе над командой Кюрасао в 1-м туре ЧМ-2026 (7:1).

"Я так долго ждал этого дня и был полон решимости выйти на поле. Было очень приятно снова выйти на поле вместе с ребятами.

На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать. Мы провели хороший матч и забили много голов. Футболисты, вышедшие на замену, привнесли в игру отличную энергию. Мы ни на минуту не прекращали искать возможность забить следующий мяч.

Теперь мы проведем анализ матча и посмотрим, что можем улучшить в следующих играх".

О голе сборной Кюрасао.

«На самом деле я собирался отбить этот удар, но мяч изменил направление после рикошета, а расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть среагировать. Это был просто несчастный случай», — сказал Нойер.