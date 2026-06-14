Нойер о голе Кюрасао при 7:1: «Несчастный случай, был рикошет, а расстояние слишком маленькое, чтобы среагировать. Германия хорошо сыграла, мы не прекращали искать голы»

"Я так долго ждал этого дня и был полон решимости выйти на поле. Было очень приятно снова выйти на поле вместе с ребятами.
На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать. Мы провели хороший матч и забили много голов. Футболисты, вышедшие на замену, привнесли в игру отличную энергию. Мы ни на минуту не прекращали искать возможность забить следующий мяч.
Теперь мы проведем анализ матча и посмотрим, что можем улучшить в следующих играх".
О голе сборной Кюрасао.
«На самом деле я собирался отбить этот удар, но мяч изменил направление после рикошета, а расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть среагировать. Это был просто несчастный случай», — сказал Нойер.