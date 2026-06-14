Фото Яшина, Пеле и Марадоны разместили на платформе во время парада в честь ЧМ-2026 и Дня мертвых в Мехико

Во время парада болельщики представили воздушные шары с талисманами прошлых чемпионатов мира, прошедших в Мексике.
Кроме того, фанаты почтили память ушедших из жизни футболистов. На платформе были размещены фото Пеле, Диего Марадоны и Льва Яшина.
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Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше