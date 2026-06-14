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Фото Яшина, Пеле и Марадоны разместили на платформе во время парада в честь ЧМ-2026 и Дня мертвых в Мехико

В субботу в Мехико состоялось праздничное шествие Gran Desfile Mundialista, посвященное чемпионату мира по футболу, а также Дню мертвых — традиционному празднику в Мексике.

Источник: Спортс‘’

Во время парада болельщики представили воздушные шары с талисманами прошлых чемпионатов мира, прошедших в Мексике.

Кроме того, фанаты почтили память ушедших из жизни футболистов. На платформе были размещены фото Пеле, Диего Марадоны и Льва Яшина.

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