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«Бавария» устно согласовала трансфер Сайбари. Хавбек ПСВ пройдет медосмотр на следующей неделе (Санти Ауна)

«Бавария» согласовала трансфер Исмаэля Сайбари.

По информации журналиста Санти Ауны, мюнхенский клуб достиг устного соглашения с ПСВ. Полузащитник сборной Марокко подпишет контракт до 2031 года.

Ожидается, что Сайбари пройдет медосмотр для «Баварии» уже на следующей неделе.