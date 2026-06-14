«Бавария» устно согласовала трансфер Сайбари. Хавбек ПСВ пройдет медосмотр на следующей неделе (Санти Ауна)

По информации журналиста Санти Ауны, мюнхенский клуб достиг устного соглашения с ПСВ. Полузащитник сборной Марокко подпишет контракт до 2031 года.
Ожидается, что Сайбари пройдет медосмотр для «Баварии» уже на следующей неделе.
«Бавария» согласовала трансфер Исмаэля Сайбари.
По информации журналиста Санти Ауны, мюнхенский клуб достиг устного соглашения с ПСВ. Полузащитник сборной Марокко подпишет контракт до 2031 года.
Ожидается, что Сайбари пройдет медосмотр для «Баварии» уже на следующей неделе.