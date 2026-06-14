Адвокат после 1:7 на ЧМ: «Ожидали большего, пропустили два или три легких гола, но Германия была слишком сильна. Люди в Кюрасао радуются даже сейчас»

— Главным образом это было связано с тем, что люди в Кюрасао снова почувствовали радость. Может быть, это отчасти связано с возрастом — вознкают эмоции, которые мне стоит сдерживать, потому что мне не очень это нравится. Но так бывает, и даже сейчас, при счете 1:7, эти люди очень рады, — сказал Адвокат на послематчевой пресс-конференции.