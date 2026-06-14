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Адвокат после 1:7 на ЧМ: «Ожидали большего, пропустили два или три легких гола, но Германия была слишком сильна. Люди в Кюрасао радуются даже сейчас»

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал разгромное поражение от Германии в первом матче ЧМ-2026 (1:7).

Источник: Спортс‘’

— Дик, поздравляю вас с выходом на чемпионат мира и с тем, что вы подарили нам первую игру [на турнире] в истории нашей страны, это было здорово. Что этот результат говорит вам о следующей игре против Эквадора?

— Следующий матч будет совсем другим, мы идем от одной игры к другой. В матче с Германией мы ждали [от себя] большего, но не смогли, они были слишком сильны. Мы легко позволили им забить два или три мяча, счет 1:4 был бы справедливым. Но качественно Германия намного нас превосходила.

— Вы были очень эмоциональны перед матчем и после него, во время гимна. Расскажите, что вы чувствовали в тот момент.

— Главным образом это было связано с тем, что люди в Кюрасао снова почувствовали радость. Может быть, это отчасти связано с возрастом — вознкают эмоции, которые мне стоит сдерживать, потому что мне не очень это нравится. Но так бывает, и даже сейчас, при счете 1:7, эти люди очень рады, — сказал Адвокат на послематчевой пресс-конференции.

Адвокат сгорел немцам 1:7. Слезы, радость и грусть от разгрома.