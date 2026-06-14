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Нагельсманн о 7:1: «Кюрасао сильнее, чем ожидали многие. У Германии много новичков в составе, забить 7 голов на ЧМ — задача не из простых»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Кюрасао (7:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я очень рад за команду. Сегодня мы считались явными фаворитами, но Кюрасао сыграл гораздо сильнее, чем ожидали многие. Более того, соперник действовал иначе, чем во всех своих предыдущих матчах.

Мы пропустили ответный мяч уже после первой же опасной атаки и какое-то время потратили на то, чтобы вновь собраться. В составе было немало новичков, которым тоже нужно было войти в игру.

При этом забить семь мячей в таком матче — задача не из простых. В нашей игре было много хорошего, но были и моменты, которые мы обязательно разберем и проанализируем", — сказал Нагельсманн.