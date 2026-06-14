Ямаль не выйдет в старте Испании против Кабо-Верде, заявил де ла Фуэнте: «Ламин в хорошей форме, он готов играть. Посмотрим, как пойдет игра»

Сборная Испании проведет первый матч на ЧМ-2026 завтра, 15 июня — игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Ямаль не выходил на поле с 22 апреля — вингер «Барселоны» получил травму бедра во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги против «Сельты».
«Позвольте мне решать, ладно? Он в хорошей форме, как раз вовремя. Он в порядке, как и все остальные, у кого были проблемы. Все они готовы сыграть, но троих из них — Виктора [Муньоса], Нико и его — не будет в стартовом составе. Посмотрим, как будет складываться матч», — сказал де ла Фуэнте.