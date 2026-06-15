Тренер Гаити о матче с Бразилией: «Нас ждет высокая гора, которую предстоит покорить. Но нашим соперникам есть что терять гораздо больше, чем нам. Для ребят счастье играть на ЧМ»

Но я скажу вот что: нашим соперникам есть что терять гораздо больше, чем нам. Для ребят огромное счастье играть в такой атмосфере. Возможность разделить этот опыт вместе с ними — это нечто фантастическое, и, думаю, так будет и в следующих матчах.