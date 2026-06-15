Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.90
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2

Тренер Гаити о матче с Бразилией: «Нас ждет высокая гора, которую предстоит покорить. Но нашим соперникам есть что терять гораздо больше, чем нам. Для ребят счастье играть на ЧМ»

Главный тренер сборной Гаити Себастьян Минье высказался о предстоящем матче с Бразилией на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В 1-м туре гаитяне уступили Шотландии со счетом 0:1.

"Через пять дней нас ждет очень высокая гора, которую предстоит покорить, — матч с Бразилией. Мы постараемся соответствовать этому вызову. Это будет престижная игра, как ни посмотри.

Нам придется забивать голы, если мы хотим сохранить шансы на выход из группы, поэтому наши нападающие должны быть максимально готовы. Именно над этим мы будем работать в ближайшие дни. Мы долго изучали Бразилию. Еще раз пересмотрим наш матч и постараемся найти решения, которые позволят доставить Бразилии проблемы.

Безусловно, выход из группы возможен. С самого начала мы понимали, что будет нелегко. Новое правило, согласно которому в плей-офф проходят восемь лучших команд, занявших третьи места, означает, что мы можем квалифицироваться даже благодаря победе в третьем матче.

Мы растем, учимся, и впереди нас ждут очень непростые матчи. Уже было тяжело против Шотландии, которая занимает 42-е место в рейтинге ФИФА, а теперь нас ждут еще более серьезные испытания.

Но я скажу вот что: нашим соперникам есть что терять гораздо больше, чем нам. Для ребят огромное счастье играть в такой атмосфере. Возможность разделить этот опыт вместе с ними — это нечто фантастическое, и, думаю, так будет и в следующих матчах.

Мы не собираемся сдаваться и постараемся написать еще более красивую историю, чем та, которую уже создали", — сказал Минье.