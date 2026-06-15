Адвокат о болельщиках в Кюрасао и в России: «Они разные, как и жизнь в этих странах. Возможно, это связано с погодой — в Кюрасао она всегда радует»

— Они очень разные, потому что жизнь в России и в Кюрасао тоже очень отличается. Думаю, это связано в том числе и с погодой, потому что погода в России не всегда хорошая, но в Кюрасао всегда отличная погода, и это, вероятно, радует. Трудно сравнивать.