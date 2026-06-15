Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.90
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2

Адвокат о болельщиках в Кюрасао и в России: «Они разные, как и жизнь в этих странах. Возможно, это связано с погодой — в Кюрасао она всегда радует»

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат сравнил болельщиков в Кюрасао и в России.

Источник: Спортс‘’

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Кюрасао проиграла Германии со счетом 1:7.

— Вы работали в сборной самой большой страны — России, — а сейчас тренируете сборную самой маленькой страны на чемпионате мира. Вы можете сравнить болельщиков в Кюрасао и в России?

— Они очень разные, потому что жизнь в России и в Кюрасао тоже очень отличается. Думаю, это связано в том числе и с погодой, потому что погода в России не всегда хорошая, но в Кюрасао всегда отличная погода, и это, вероятно, радует. Трудно сравнивать.

В самом начале я уже говорил, что наши соперники ощущают давление, а мы гордимся уже тем, что участвуем [в чемпионате мира. Если кто-то не может показать то, что должен показать, то он проигрывает таким соперникам — все просто, — сказал Адвокат.