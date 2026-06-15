Адвокат о болельщиках в Кюрасао и в России: «Они разные, как и жизнь в этих странах. Возможно, это связано с погодой — в Кюрасао она всегда радует»

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Кюрасао проиграла Германии со счетом 1:7.
— Вы работали в сборной самой большой страны — России, — а сейчас тренируете сборную самой маленькой страны на чемпионате мира. Вы можете сравнить болельщиков в Кюрасао и в России?
— Они очень разные, потому что жизнь в России и в Кюрасао тоже очень отличается. Думаю, это связано в том числе и с погодой, потому что погода в России не всегда хорошая, но в Кюрасао всегда отличная погода, и это, вероятно, радует. Трудно сравнивать.
В самом начале я уже говорил, что наши соперники ощущают давление, а мы гордимся уже тем, что участвуем [в чемпионате мира. Если кто-то не может показать то, что должен показать, то он проигрывает таким соперникам — все просто, — сказал Адвокат.